РИАМО - 28 сен. Блогера Илью Варламова могут привлечь к ответственности за клевету в отношении рэпера L'One (Леван Горозия), сообщает Nation News.
Ранее блогер в одном из YouTube-выпусков назвал музыканта виновником аварии в центре Москвы и показал его фотографию. После этого он не извинился перед ним и не стал ничего комментировать.
По его словам, Горозии необходимо, если он готов отстаивать свои интересы в рамках правового поля, заверить скриншоты выпуска у нотариуса, чтобы в случае удаления материалов, они были зафиксированы.
Он добавил, что для L'One эта ситуация будет отличным пиаром, потому что Варламов — известная одиозная фигура, хотя повод не самый лучший.
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