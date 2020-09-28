РИАМО - 28 сен. Блогера Илью Варламова могут привлечь к ответственности за клевету в отношении рэпера L'One (Леван Горозия), сообщает Nation News.

Ранее блогер в одном из YouTube-выпусков назвал музыканта виновником аварии в центре Москвы и показал его фотографию. После этого он не извинился перед ним и не стал ничего комментировать.

«Он обозначил, что L'One является преступником, таким образом, блогера можно привлекать к ответственности по защите чести и достоинства, а также за клевету. Это уже уголовно наказуемое деяние», — сказал юрист Алексей Гудас.

По его словам, Горозии необходимо, если он готов отстаивать свои интересы в рамках правового поля, заверить скриншоты выпуска у нотариуса, чтобы в случае удаления материалов, они были зафиксированы.

Он добавил, что для L'One эта ситуация будет отличным пиаром, потому что Варламов — известная одиозная фигура, хотя повод не самый лучший.​