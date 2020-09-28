РИАМО - 28 сен. Выставка «История одной реставрации. ГАЗ-М-1» откроется 30 сентября в Военно-техническом музее, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Автомобиль 1937 года выпуска ГАЗ-М-1 1937 года выпуска привлекает своим элегантным видом, идеальным состоянием и непростой судьбой. В составе первой партии сошедших с конвейера автомобилей он был отправлен на службу в НКВД», —говорится в сообщении.

Машину отреставрировали в 2009 году. Она участвовала в исторических реконструкциях и автопробегах в Москве и Московской области.

Реставраторов наградили за образцовое выполнение программы реставрации.

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