РИАМО - 28 сен. Компания «ТСК Мосэнерго» с 21 по 28 сентября начала подавать отопление на объекты социальной сферы и в жилые дома в Зеленограде Москвы, а также в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Московской области в этом году отопительный сезон начался 21 сентября, а в Зеленограде – в понедельник.

«В первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания», – говорится в сообщении.

К работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 780 километров магистральных и разводящих тепловых сетей, 24 источника генерации тепловой энергии и 256 тепловых пунктов, обеспечивающих теплоснабжение более чем 3 тысяч зданий, в том числе более 2 тысяч многоквартирных жилых домов.