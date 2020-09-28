РИАМО - 28 сен. По итогам прошедших 8 месяцев текущего года на территории Подмосковья зарегистрировано 56 случаев лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди диких и домашних животных в 20 муниципалитетах, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

«Основная заболеваемость приходится на лисиц — 48,21%, собак — 28,6% и кошек — 16,1%. Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в городских округах Серпухов, Ступино, Чехов и Можайский», — говорится в сообщении.

Показатель обращаемости в медорганизации Московской области по поводу травм, нанесенных животными, составил 193,7 на 100 тысяч населения. По поводу укусов диких животных в медицинские организации области обратилось 273 человека. В очагах бешенства животных антирабическую помощь получали более 80 человек.

В ведомстве напомнили, что наибольшую опасность для человека представляют именно дикие звери, включая бродячих собак.

В случае укуса необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Курс антирабических прививок нужно проводить как можно раньше и сделать его полностью, иначе оказанное лечение будет неэффективным и закончится смертью.

Даже если повреждение кажется незначительным — ослюнение, ссадина, царапина — необходимо обратиться за медицинской помощью. Бешенство является 100% летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания.