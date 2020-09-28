РИАМО - 28 сен. На железнодорожном переезде на третьем километре региональной автодороги Щелково – Болшево по 30 сентября проведут ремонт, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

На время проведения ремонтных работ с 00:00 до 05:00 движение по железнодорожному переезду перекроют.

«Участникам дорожного движения рекомендуется выбирать и использовать альтернативные маршруты движения», – уточняется в сообщении.

При технических поломках, ДТП и других трудных нештатных ситуациях следует обращаться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или по единому номеру 112.