РИАМО - 28 сен. На севере Москвы завершен проект по строительству клубного дома «Счастье на Соколе», здание располагается на улице Усиевича, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Жилой дом из двух секций, объединенных аркой, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Инвестор проекта – Группа «Эталон», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая площадь построенного объекта составляет 14 096 квадратных метров. «Счастье на Соколе» является клубным домом бизнес-класса с парковкой и приватной благоустроенной территорией.

Всего в клубном доме запроектировано 80 квартир, площади под коммерческие помещения и подземный паркинг на 92 машино-места, еще восемь гостевых мест оборудуют на надземной автостоянке.

Здание состоит из двух корпусов переменной этажности от 5 до 10 этажей, объединенных аркой. Фасады в стиле лофт облицованы клинкерной плиткой, в этом же стиле выполнены и лобби.

Новый жилой дом находится между станциями метро «Сокол» и «Аэропорт». Район отличается развитой социальной, досуговой и спортивной инфраструктурой. Рядом с домом расположены Тимирязевский и Чапаевский парки, Амбулаторный и Коптевский пруды.