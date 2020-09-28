РИАМО - 28 сен. На территории физкультурно-спортивного комплекса «Купавна» в Ногинске прошел региональный этап летних сельских игр, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

27 сентября участники выявляли сильнейших в нескольких дисциплинах. За победу боролись команды до 18 человек.

«Такие мероприятия, как «Сельские игры», позволяют приобщить к регулярным занятиям спортом работников сельского хозяйства и промышленности. Для Московской области это традиционные соревнования, которые проходят зимой и летом и сочетают в себе целый ряд дисциплин», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что местом их проведения становятся различные округа Подмосковья.

«Теперь, когда определены сильнейшие в регионе, их ждут соревнования всероссийского этапа», - отметил Терюшков.

Программа мероприятий включала в себя состязания дояров, косарей, перетягивание каната, легкую атлетику, гиревой спорт, а также армрестлинг.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победили представители Богородского городского округа. Вторыми стали спортсмены из Серпухова, третьими - из Луховиц.