РИАМО - 28 сен. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели 32-летней дочери артиста Владимира Конкина, сообщается на сайте СК России.

Инцидент произошел 22 сентября. В больницу из московского фитнес-центра была доставлена женщина с диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия медиков, она умерла в тот же день. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК РФ на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — говорится в сообщении.

София Конкина — младшая из троих детей заслуженного артиста России Владимира Конкина.