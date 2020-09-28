РИАМО - 28 сен. На прошлой неделе Госжилинспекция Московской области обработала 5,3 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В 15 муниципальных образованиях Подмосковья общее количество обращений снизилось.

«Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений составили Красноармейск (-75%), Луховицы (-73%), Дзержинский (-52%), Шаховская (-50%), Зарайск (-33%). А Черноголовка стала единственным городским округом, из которого за неделю не поступило ни одной заявки», - говорится в сообщении.

Наиболее часто жители Подмосковья сигнализировали о ненадлежащей уборке подъездов (510 обращений), проблемах с освещением (400) и неисправных входных дверях (378).

В категории «Ненадлежащая уборка подъездов» количество заявок снизилось в 17 муниципалитетах. В лидерах здесь – городские округа Щелково (-79%), Реутов (-70%), Жуковский и Павловский Посад (-67%). При этом из Бронниц и Шатуры за неделю не поступило ни одного обращения по этому поводу.

Кроме того, в категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы» снижение числа заявок показали 24 муниципальных образования. Среди лучших округов – Лосино-Петровский (-83%), Орехово-Зуевский (-75%), Ивантеевка и Котельники (по -67%). Жители городских округов Дзержинский, Пущино, Ступино и Шаховская не направили на минувшей неделе ни одной заявки в ЕДС по данной категории.

В категории «Неисправности дверей в местах общего пользования» снижение числа заявок показали 15 округов. Среди лучших – Дзержинский (-83%), Краснознаменск (-75%), Волоколамск, Сергиево-Посадский и Ступино (по -67%). Жители Каширы и Клина на минувшей неделе не сигнализировали о подобных нарушениях.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что ЕДС в сегодняшних условиях является наиболее эффективным и оперативным способом решения возникающих жилищно-коммунальных проблем.