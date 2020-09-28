РИАМО - 28 сен. В службу 112 сообщили о том, что на набережной Гольяновского пруда в Москве находится женщина без движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«У пострадавшей остановилось сердце. На место происшествия высланы бригада скорой помощи и два расчета спасателей из АСО №5 ГКУ «ПСЦ», - говорится в сообщении.

Врачи оказали женщине первую помощь. После проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшей появился пульс. Затем женщину передали прибывшей на место бригаде реанимобиля.