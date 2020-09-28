РИАМО – 28 сен. В августе каждый второй договор участия в долевом строительстве в Москве заключался с кредитными средствами, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Москве.

За последний месяц лета зарегистрировано 4 582 договора участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что на 42% больше, чем в предыдущем месяце.

«В годовом выражении рост составил 46% – в августе прошлого года зафиксировано 3 134 договора на первичном рынке недвижимости с использованием кредитов», – отмечается в материале.

С января по август зарегистрировано 25 784 договора в новостройках с привлечением кредитов, что на 8% меньше, чем за прошлый год. Но доля подобных договоров в общем количестве зарегистрированных в мегаполисе составила 46% в этом году, хотя в прошлом году в тот же период их было 38%.

«Кроме того, преодолев порог в 4,5 тысячи (договоров участия в долевом строительстве – ред.), последний месяц лета превысил на 9% декабрь прошлого года, по итогам которого ранее было оформлено наибольшее количество таких договоров – 4,2 тысячи», – сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.