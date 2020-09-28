РИАМО - 28 сен. Мэр столицы Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год налоговые льготы в различных сферах, которые ранее были приняты из-за пандемии Covid-19, передает РИА Новости.

Об этом мэр Москвы заявил на расширенном заседании Госсовета РФ под руководством президента Владимира Путина.

«Решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум <…> на 2021 год», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, проекты законов планируется проработать, после чего внести на рассмотрение в Госдуму.

Особое внимание мэр уделил госзакупкам — по ним планируется принять аналогичные решения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Собянин предложил продлить налоговые льготы из‑за пандемии на 2021 год. Проекты таких законов будут проработаны в ближайшее время.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Утвержден новый порядок работы медучреждений из‑за Covid‑19. Пациентов с тяжелым и средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией определят в специальные боксы. При подтверждении коронавирусной инфекции больных направят на лечение в специализированный стационар.

- За выходные в Москве приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочно-перчаточный режим. Общее число закрытых магазинов достигло 62.

- Жителей Подмосковья оштрафовали за отсутствие масок в транспорте на 10 млн рублей. Больше всего нарушителей ехали из Московской области в столицу.

- Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по Covid‑19 в октябре. Дополнительных ограничительных мер пока вводить нет необходимости.

- Свежая карта распространения коронавруса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 135 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.