РИАМО - 28 сен. В Москве согласовали проектную документацию по капитальному ремонту дома №4 на Васильевской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Девятиэтажный кирпичный дом 1959 года постройки приведут в порядок в рамках программы капитального ремонта.

«Основные проектные решения включают локальную обработку поверхности цоколя антисептическими составами, ремонт штукатурного слоя поврежденных участков и последующую окраску по подготовленной поверхности», – сказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Он отметил, что на фасаде отремонтируют дефектные участки, заменят входные двери. Стены обработают антисептическими составами.

«Будет установлен новый домовый знак и таблички с номерами квартир», – добавил Леонов.