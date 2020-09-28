РИАМО - 28 сен. Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать все меры предосторожности, так как борьба с распространением коронавируса еще не закончилась, сообщает РИА Новости.

Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции расширенное заседании Госсовета РФ с участием глав регионов.

«Борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. <…> Я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются», — сказал Путин.

Президент призвал всех граждан к бдительности и соблюдению всех мер безопасности.

По его словам, от каждого человека зависит результат общих усилий борьбы с пандемией. Все это необходимо для того, чтобы не пришлось вновь прибегать к ограничением, которые были весной.

На текущий момент в РФ зафиксировано 1 159 573 случая коронавируса. 945 920 пациентов выздоровело, скончались 20 385 человек.

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Собянин предложил продлить налоговые льготы из‑за пандемии на 2021 год. Проекты таких законов будут проработаны в ближайшее время.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Утвержден новый порядок работы медучреждений из‑за Covid‑19. Пациентов с тяжелым и средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией определят в специальные боксы. При подтверждении коронавирусной инфекции больных направят на лечение в специализированный стационар.

- За выходные в Москве приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочно-перчаточный режим. Общее число закрытых магазинов достигло 62.

- Жителей Подмосковья оштрафовали за отсутствие масок в транспорте на 10 млн рублей. Больше всего нарушителей ехали из Московской области в столицу.

- Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по Covid‑19 в октябре. Дополнительных ограничительных мер пока вводить нет необходимости.

- Свежая карта распространения коронавруса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 135 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.