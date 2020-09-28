РИАМО - 28 сен. За прошедшие две недели в Подмосковье согласовали еще 70 земельных участков для предоставления многодетным семьям из 14 городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Так, администрация Наро-Фоминского городского округа подготовила 18 земельных участков для последующей передачи семьям с тремя и более детьми, в городском округе Мытищи готовы 13 земельных участков, в Богородском округе - 10 участков», - говорится в сообщении.

В Раменском округе согласовали семь участков, в Солнечногорске - 5, по 3 - в Истре, Сергиево-Посадском округе и Егорьевске, а также по несколько участков подготовили в Кашире, Коломенском, Орехово-Зуевском, Рузском, Дмитровском округах и Серебряных-Прудах. Передать участки семьям планируется в течение осени.

Также Минмособлимущество согласовало образование 11 новых земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям городского округа Озеры в селе Горы и многодетным Одинцовского городского округа в селе Ершово, еще 16 участков в деревнях Ермолово и Городище согласованы для многодетных семей Чехова.