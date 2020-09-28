РИАМО - 28 сен. Укрепить иммунитет осенью в период обострения ОРВИ можно с помощью природных источников — сезонных ягод, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Московской области.

«Для того чтобы укрепить иммунный статус, часто используют синтетические иммуномодуляторы, но есть и природные источники ценных веществ для поддержания защитной системы организма», — говорится в сообщении.

Например, осенью созревает клюква. В этой ягоде содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды. Также она богата органическими кислотами: лимонной, хинной, яблочной, янтарной, щавелевой и бензойной. Последняя является природным консервантом. А это значит, что клюква хорошо хранится в любом виде, без потери важных для свойств. Все полезные вещества в клюкве отлично сбалансированы и хорошо усваиваются организмом.

Ягоду рекомендуют включать в рацион питания в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения, поскольку она поднимает тонус, повышает работоспособность и помогает справиться с нагрузками. И конечно, ее следует употреблять для профилактики простудных заболеваний. В клюкве содержится 13,3 миллиграмма витамина С.

Но эту ягоду нужно с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью.

В начале осени также собирают и другую полезную ягоду — бруснику. Ее заготавливают впрок, высушивая и делая из нее варенье и морсы. И все для того, чтобы сохранить ценные для организма витамины и вещества.

В состав брусники входят органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е, глюкоза, сахароза и фруктоза. Ягоды богаты минеральными веществами: калием, кальцием, магнием, марганцем, железом и фосфором. Так, в 100 граммах брусники содержится 95% от суточной нормы органических кислот, 32,5% марганца и 16,7% витамина С. А еще она, как и клюква, содержит бензойную кислоту, поэтому ягоды долго не портятся.

Бруснику полезно употреблять в любом возрасте. Ее советуют есть людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. За противодействие простудным заболеваниям отвечает высокое содержание витамина С и арбутин, который обладает антисептическими свойствами. В лечебных целях используются как плоды брусники, так и ее веточки, и листья. Причем листья не только включают все полезные вещества, которые есть в ягодах, но и добавляют свои.

Но также нельзя употреблять бруснику людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом с повышенной кислотностью.

Еще одной полезной осенней ягодой считается облепиха. Она содержит огромный перечень витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец. Имеются дубильные вещества, жирные кислоты (олеиновая, линолевая). Кроме того, в ягодах облепихи содержится серотонин, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы.

Для укрепления иммунитета облепиху можно употреблять в любом виде: есть ягоды сырыми, пить морсы, заваривать с чаем. Она также помогает и при болезни. Ее сок облегчает течение простудных заболеваний — смягчает кашель, ослабляет насморк и снижает температуру.

Уже сейчас ягоды появились в продаже. Для того, чтобы купить безопасный продукт надо следовать правилам Роспотребнадзора: покупать ягоды только в сезон созревания и в установленных для этого местах — магазинах и санкционированных точках продажи. Также нужно обращать внимание на условия хранения ягод. Перед покупкой ягоды нужно внимательно осмотреть и проверить наличие сопроводительных документов и заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Осенние ягоды очень полезны в вопросе укрепления иммунной системы. Но от того, насколько они свежи, чисты и спелы, зависит сохранность в них питательных веществ.