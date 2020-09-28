РИАМО - 28 сен. В центре Москвы появится учебный корпус на 300 мест, проекту выдали соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возведут в Пресненском районе на улице Подвойского за счет городского бюджета.

«К проверкам учебного корпуса на улице Подвойского на всех стадиях привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят лабораторно-инструментальные исследования. График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительно-монтажных работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Срок действия разрешения на строительство – до 25 апреля 2021 года.

В четырехэтажном здании разместят кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон, библиотеку с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики, шахматный клуб, кабинет педагога-психолога, обеденный зал, лаборантские.

На прилегающей территории появятся спортплощадка, место для отдыха с покрытием из резиновой крошки, газоны и цветники. Подъезд организуют со стороны улицы Подвойского и Стрельбищенского переулка.