РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске на территории школы №24 во вторник пройдет торжественное посвящение в кадеты с присягой учащихся специализированных классов школ округа, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 29 сентября, на территории школы №24 Подольска по инициативе ГУ МЧС России по Московской области пройдет торжественное мероприятие по посвящению учащихся кадетских классов школ округа в кадеты и приведение к присяге новичков кадетских классов», - говорится в сообщении.

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