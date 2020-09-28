РИАМО - 28 сен. Вечером в понедельник столичные дороги загружены на восемь баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения ожидаются на развязке МКАД и Волоколамского шоссе (по внутренней стороне МКАД), Волоколамском шоссе в область, Третьем транспортном кольце (Рижская эстакада, внутренняя сторона; Нижегородская эстакада, внутренняя сторона), внешней стороне 9-го километра МКАД, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.

В связи с закрытием ряда станций на Арбатско-Покровской линии метро затруднения в движении наблюдаются на Кутузовском проспекте (от Новоарбатского моста до Рублевского шоссе), Можайском шоссе (от Витебской улицы до Рублевского шоссе) и Ярцевской улице.