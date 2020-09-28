РИАМО - 28 сен. В Рузском округе 27 сентября прошел очередной этап серии велозаездов Gran Fondo-2020, гонка стала заключительной в Московской области в этом сезоне, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Несмотря на то, что серия велозаездов Gran Fondo уже традиционно является частью летнего спортивного сезона в Подмосковье, этот год стал особенным. Появился новый этап в Ногинске, который открывал сезон 2020 года и многим запомнился», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что для обеспечения безопасности участников стартовые кластеры на каждом из заездов заполнялись поэтапно. Перед допуском на гонку каждому спортсмену проводили термометрию.

«Но главное, что все это не нарушило атмосферы события и не лишило приятных эмоций всех тех, кто принимал участие в подмосковных этапах. Теперь все неравнодушные будут ждать новых стартов в Московской области уже в следующем сезоне», - отметил Терюшков.

Все спортсмены преодолели одну из трех дистанций: 30, 50 или 96 километров. Каждый участник выбирал протяженность своего заезда заранее.

В этом сезоне Подмосковье приняло три заезда серии Gran Fondo. Помимо старта в Рузе, велосипедисты также собирались 16 августа в Ногинске и 6 сентября в Волоколамске.