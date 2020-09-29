РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. Публичные слушания в онлайн формате для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведут во вторник в инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе.

Во вторник состоятся публичные слушания по теме: «О выполнении налоговыми органами мероприятий, предусмотренных постановлением правительства РФ от 24.04.2020 №576 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Слушания проведут в онлайн-формате.

Для подключения к видеоконференции необходимо воспользоваться ссылкой: https://vs15.nalog.ru/c/9288999271 и установить на мобильное устройство приложение TrueConf. Регистрация открывается с 10:00. Начало мероприятия в 14:00.

Инструкция для подключения по ссылке.

Список системных требований>>