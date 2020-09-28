РИАМО - 28 сен. В Москве в этом сезоне установили 119 станций велопроката в 19 новых районах, до конца велосезона планируют установить еще некоторое количество транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Некоторые станции в этом сезоне уже добавили по вашим запросам, поступившим в рамках краудсорсингового проекта, например, в районах Алтуфьево и Люблино, у станции МЦД Тестовская, у станции метро «Мичуринский проспект», в Староватутинском проезде», - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас взять велосипед в аренду можно уже в 648 местах по всей Москве. Между тем, в следующем году появится еще больше станций велопроката.

Особое внимание уделят в следующем сезоне спальным районам, станциям МЦД, метро и транспортно-пересадочным узлам.

«В планах - установить в новых районах минимум 100 станций и 1000 велосипедов в ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО, СВАО», - говорится в сообщении.

Кроме того, следующем летом появятся 50 новых станций с электровелосипедами. Таким образом, через год в Москве будет не менее 748 станций проката, при этом 93 из них - с электровелосипедами. Всего можно будет взять в аренду 7,5 тысячи велосипедов и 1,2 тысячи электровелосипедов.