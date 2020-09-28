РИАМО - 28 сен. Компания FM Logistic, на складе которой в подмосковном Ступине обрушился переход, продолжает свою операционную деятельность, сообщила РИАМО в понедельник директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России Мария Шиповалова.

Утром 27 сентября на складе FM Logistic в Ступине обрушился металлический переход высотой 4 метра и длиной 35 метров. В результате пострадали 54 человека, граждане Киргизии. В настоящее время 32 человека находятся в больницах.

«FM Logistic продолжает операционную деятельность и соблюдает все договоренности со своими клиентами и сотрудниками», — сказала Шиповалова.

Она добавила, что компания также активно взаимодействует с представителями госорганов с целью установления причин инцидента, а также предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.

Ранее по факту произошедшего Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе Ступина Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​