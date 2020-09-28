РИАМО - 28 сен. Новое здание школы на 550 мест будет возведено на территории района Савеловский в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В Савеловском районе началось строительство нового здания школы на 550 учеников по адресу: улица 8 Марта, дом 4. Уже выдано разрешение на строительство. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В здании оборудуют учебные классы с лаборантскими, актовый зал с эстрадой, артистическими и кладовой, спортивный зал, помещения группы свободного творчества, рекреации, группу центра информации, обеденный зал столовой, медицинский блок.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки и площадки для отдыха с покрытием из резиновой крошки.