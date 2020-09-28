РИАМО - 28 сен. Медучреждение и спортивный объект разместят на проспекте Вернадского вместо здания автоматической телефонной станции (АТС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, владение №21, корпус №3.

«На данном участке площадью 0,48 гектара расположено здание АТС площадью около 8,4 тысячи квадратных метра», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Согласно решению, здесь разрешено размещать медицинские учреждения и спортивные объекты.

Разрешена эксплуатация по существующему положению. Также на участке могут быть размещены коммунальные объекты.