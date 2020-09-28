РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 сен. Жители подмосковного Красногорска в октябре смогут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах возле торговых центров и станций МЦД-2, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Мобильная вакцинация против гриппа: 15 и 16 октября – поселок Нахабино, улица Красноармейская, дом 44, около школы; 17 и 20 октября – поселок Нахабино, ТЦ «Лента» – улица Школьная, дом №2; 8, 9, 10, 13 октября – станция МЦД-2 Павшино – улица Вокзальная, дом 20», – говорится в сообщении.

1, 2, 3 и 6 октября мобильный пункт больницы №2 будет работать возле станции метро «Мякинино» неподалеку от дома №26 по Красногорскому бульвару.

«Также пройти вакцинацию можно в поликлинике. Вакцинация проводится с 8:00 до 15:00», – отмечается в материале.

Применяется вакцина «Совигрипп». Для бесплатной вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.