РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Пожарные Люберец за минувшую неделю 50 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 50 раз выезжало по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации трех пожаров», - сказал Иванов.

Он уточнил, что один пожар произошел в гаражном боксе, второй в автосервисе, пострадавших нет.