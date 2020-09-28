РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Рабочие установили дорожные знаки, запрещающие стоянку машин, на Красной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. В понедельник сотрудники ГБУ «Мосавтодор» провели работы по установке дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку на улице Красной на участке от дома №8 до магазина «Магнит», - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей просят быть внимательными.