РИАМО - 28 сен. Компания FM Logistic возьмет на себя расходы по организации прилета в Москву родственников своих сотрудников из Киргизии, которые находятся в тяжелом состоянии после обрушения на складе в Ступине, сообщила РИАМО в понедельник директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России Мария Шиповалова.

Утром 27 сентября на складе компании FM Logistic в подмосковном городском округе Ступино обрушился металлический переход высотой 4 метра и длиной 35 метров. В результате пострадали 54 человека, которые являются гражданами Киргизии. 32 человека находятся в больницах.

«В такой ситуации приоритетом для нас стала поддержка этих людей и оказание им необходимой помощи. Сотрудники FM Logistic находятся на постоянной связи с посольством Киргизской Республики и обмениваются с ним актуальной информацией о количестве пострадавших и их состоянии. 28 сентября представители компании навестили 20 участников инцидента в районной больнице города Ступино», - отметила Шиповалова.

Она добавила, что в настоящее время идут переговоры о переводе всех госпитализированных в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.