РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Школа №59 подмосковных Люберец победила в окружной военно-спортивной игре «Спартакиада - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На базе гимназии №41 Люберец состоялась военно-спортивная игра, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях приняли участие более 50 человек. Мероприятие проводилось при поддержке ВПО «Ратник».

«По итогам состязаний места распределились следующим образом: 1 место - МОУ «Школа №59», 2 место - МОУ «Гимназия №41», 3 место - МОУ «Гимназия №16». Поздравляем!» - говорится в сообщении.

Программа соревнований включала в себя разборку-сборку магазина автомата Калашникова, метание гранаты, прохождение полосы препятствий, а также основы медицинских знаний.