РИАМО - 28 сен. АО «Мособлэнерго» по итогам 8 месяцев 2020 года обеспечило передачу электроэнергии в объеме 8,48 миллиарда киловатт-часов, полезный отпуск электроэнергии увеличился более чем на 150 миллионов киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.



«Увеличение объема передачи электроэнергии связано с расширением представительства компании на территории Московской области», — говорится в сообщении.

При этом потери электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» с начала текущего года снизились по отношению к плановым значениям на 15,3 миллиона киловатт-часов.



Положительного результата удалось достичь благодаря организации коммерческого учета электроэнергии, замене перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ, увеличению пропускной способности линий электропередачи, а также развитию распределительной сети на территории Подмосковья.