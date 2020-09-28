РИАМО - 28 сен. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю продлить договор аренды земельного участка, где у бизнесмена был построен торговый павильон, сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

«В 2005 году индивидуальный предприниматель заключил с комитетом по управлению имуществом администрации округа Долгопрудный договор аренды земельного участка, на котором предпринимателем возведен торговый павильон, размещение которого соответствует генеральному плану муниципального образования», — отмечается в материале.

Срок договора закончился в мае 2020 года, бизнесмен обратился в администрацию округа для продления договора, но ему было отказано из-за отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о расположенном на указанном земельном участке объекта недвижимости (НТО).

«В ЕГРН отсутствовали сведения о расположенных в границах земельного участка объектах недвижимости. Одновременно сведения о нежилом здании в ЕГРН не содержали кадастровый номер земельного участка, в границах которого указанный объект расположен», — объяснил Головнев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей попросил главу администрации округа Долгопрудный и министерство имущественных отношений региона урегулировать этот вопрос.

Министерство имущественных отношений региона запросило акт осмотра земельного участка, справку, подтверждающую наличие на земельном участке с соответствующим кадастровым номером принадлежащего ИП на праве собственности торгового павильона, а также подтверждение размещения торгового павильона в соответствии с генеральным планом муниципального образования.

После чего ведомство рекомендовало администрации округа продлить договор аренды земельного участка.

«Мы проконтролировали решение этого вопроса на всех этапах его рассмотрения и добились удовлетворительного результата. Рекомендую всем предпринимателям перед окончанием действия договоров аренды с давностью более 10 лет проверять все сведения, связанные как с самой недвижимостью, так и с земельными участками, на которых она расположена», — добавил Головнев.