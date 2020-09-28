РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Родственники погибшей в результате ДТП женщины разыскивают очевидцев аварии, ДТП произошло на Южном обходе Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» дочь погибшей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября на Южном обходе. Автомобиль LADA столкнулся с «КамАЗом». В результате произошедшего погибла женщина.

«Мы ищем свидетелей ДТП и просим откликнуться всех, кто видел данную аварию или имеет видео случившегося», - сказала дочь погибшей.

Очевидцев просят сообщать информацию Кристине Быковой в соцсети «ВКонтакте».