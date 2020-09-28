РИАМО - 28 сен. Адвоката Эльмана Пашаева не расстроили обвинения от бывшего подзащитного — актера Михаила Ефремова — в его адрес о давлении в ходе следствия по делу о смертельном ДТП, сообщает Газета.ru.

«Меня это не расстраивает. Давайте подождем до вынесения апелляционного определения, а потом уже более развернуто расскажу, почему вот так получается», — сказал Пашаев.

Он также призвал не мешать работе адвокатов и пообещал ответить на все вопросы позже во время пресс-конференции.

Ранее Ефремов написал жалобу, в которой сообщил, что его бывший защитник подвергал его давлению, и попросил смягчить его приговор. Пашаев тоже направил жалобу на приговор и попросил направить дело в прокуратуру.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также лишил артиста водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​