РИАМО – 28 сен. Российских учителей не будут увольнять или отстранять от занятий за отказ от прививки против коронавируса, сообщает Газета.ru.

Информация об этом появилась из ответа министерства просвещения РФ на запрос главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

«Законодательство не обязывает учителей и других сотрудников образовательных учреждений сдавать тесты на коронавирусную инфекцию и не предусматривает увольнения за отказ от таких тестов и от иммунизации», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России коронавирусом не болеет ни один школьник.

В России на текущий момент зафиксировано более 1,1 миллиона случаев коронавируса.​

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Утвержден новый порядок работы медучреждений из‑за Covid‑19. Пациентов с тяжелым и средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией определят в специальные боксы. При подтверждении коронавирусной инфекции больных направят на лечение в специализированный стационар.

- За выходные в Москве приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочно-перчаточный режим. Общее число закрытых магазинов достигло 62.

- Жителей Подмосковья оштрафовали за отсутствие масок в транспорте на 10 млн рублей. Больше всего нарушителей ехали из Московской области в столицу.

- Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по Covid‑19 в октябре. Дополнительных ограничительных мер пока вводить нет необходимости.

- Свежая карта распространения коронавруса в Подмосковье

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 135 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.