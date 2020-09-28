РИАМО - 28 сен. Осенью дети возвращаются в школы и детские сады, в это время очень важно сбалансировать питание в течение дня, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора Московской области.

В первую очередь, нужно организовать соответствие калорийности пищи тому, сколько энергии ребенок расходует, насколько активно он двигается.

«Меняя баланс основных компонентов пищи (углеводов, белков и жиров), можно построить рацион правильного питания. Немаловажную роль в меню здорового питания играет и природная, изначальная совместимость продуктов. Основу рациона должны составлять продукты, местные по происхождению», – говорится в сообщении.

Белки для растущего организма необходимы и составляют 60% дневного рациона, из них 35% животного белка. Потребностям растущего организма больше всего соответствует молочный белок, поэтому молочные продукты рассматривают как необходимый и незаменимый элемент питания. Белки выполняют ряд функций: осуществляют обмен веществ, вырабатывают собственные клетки организма, благодаря чему он растет, влияют на опорно-двигательную систему и стимулируют умственную способность.

Углеводы – главные поставщики энергии, которые необходимы для работы всех внутренних органов, особенно – мозга, сердца, мышц и других. По своей структуре и количеству «цепочек» различают быстрые углеводы (моносахариды и дисахариды) и сложные углеводы (крахмал и клетчатку). Специалисты ВОЗ рекомендуют ограничить использование простых сахаров, сведя его со временем до 5% от энергетической ценности питания, а недостаток компенсировать за счет сложных полисахаридов природного происхождения.

Время приема питания, богатого углеводами, также важно. Не стоит употреблять большое количество углеводов перед сном, но зато перед занятиями или физическими нагрузками такое питание будет не лишним.

Жиры необходимы для развития растущего организма, для нормальной деятельности нервной системы. Они способствуют усвоению некоторых витаминов, а сливочное масло и некоторые растительные жиры сами содержат витамины.

Однако следует помнить, что жиры делят на два вида: насыщенные и ненасыщенные. Они различны по химической структуре и влиянию на организм. Насыщенные, содержащиеся в животных продуктах и промышленной выпечке, могут быть вредны: они повышают уровень холестерина.

Ненасыщенные жиры, наоборот, снижают уровень холестерина в крови; они содержатся в больших количествах в растительной пище и маслах (на упаковке такие жиры указаны как мононенасыщенные и полиненасыщенные). Полиненасыщенные жиры омега-3 и омега-6 (жирная рыба, соевое, подсолнечное и льняное масло, икра, яйца, кедровые и грецкие орехи, виноградные косточки, кунжут).

Необходимо постараться максимально ограничивать: продукты, содержащие пищевые красители, несезонные овощи и фрукты. А также сахар, белый хлеб, манную крупу. А еще сладкую газировку, маргарин, спред, жвачки, леденцы, ирис, фастфуд и пакетированные соки.

В условиях сухого воздуха в помещениях особенно важно соблюдать питьевой режим. Лучший выбор – вода и напитки без добавления или с низким содержанием сахара (чай, морсы). Дополнительный прием витаминов и минералов – по рекомендации врача.