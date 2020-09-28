РИАМО - 28 сен. С 29 сентября по 14 октября в графике движения поездов «Аэроэкспресс» произойдут изменения из-за плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Так, 29 и 30 сентября будут временно отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35. А также поезда из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45», — отмечается в материале.

Также 29 и 30 сентября, а также 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 октября будут отменены поезда с сообщением «Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево» в 23:35. Кроме того, 30 сентября и 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 октября будут отменены поезда из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал в 5:15.

12, 13 и 14 октября аэроэкспресс не будет следовать от Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35, а обратно отменят рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

Также 12, 13 и 14 октября будут незначительные отклонения от графиков расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов с сообщением «Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево» и обратно в 23:05 и 23:35.

Жителей и гостей столицы просят предварительно узнать расписание движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминал «Аэроэкспресс».