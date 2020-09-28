РИАМО - 28 сен. Свыше 2 миллионов луковичных растений высадят в 43 городских округах Подмосковья осенью 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Этой осенью в Подмосковье планируется к высадке 2 035 061 единица цветочных луковиц. Они расцветут следующей весной и украсят города к майским праздникам», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Улицы городов Московской области украсят тюльпаны, нарциссы, пионы, гиацинт. Больше всего высадят тюльпанов.

Сажать собираются с конца сентября по ноябрь. Они появятся вдоль пешеходных зон, в скверах, на площадях, вдоль дорог.