РИАМО - 28 сен. Сотрудники ЦППК и полицейские провели четыре рейда в рамках месячника «Детям - безопасную железную дорогу», выявили шесть несовершеннолетних, которые переходили пути в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«С нарушителями проведены беседы, выданы справочные материалы с основными правилами поведения на железной дороге», – уточняется в сообщении.

В сентябре сотрудники компании совместно с полицией проверили соблюдение правил безопасности на железной дороге и напомнили пассажирам о них. Рейды проводились на станциях, где чаще всего пассажиры совершают переход путей в неположенных местах.

ЦППК уделяет много внимания безопасности пассажиров. В официальных соцсетях регулярно напоминают об основных правилах поведения на железной дороге, в поездах каждый час звучат тематические аудиосообщения.