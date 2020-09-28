РИАМО - 28 сен. Видновские врачи спасли мужчину с гнойным воспалением стопы, рана могла привести к гангрене, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В Видновскую районную клиническую больницу поступил 34-летний мужчина с инфицированной раной голени и формированием флегмоны стопы.

«Воспаление голени и стопы у мужчины было столь серьезным, что он мог лишиться конечности. Флегмону вскрыли, дренировали и удалили нежизнеспособные ткани. После очищения раны пациенту выполнили аутодермопластику – пересадили кусочек кожи с бедра на место поражения», – рассказал заведующий 2-м хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.

Ткани прижились на 99%. После этого пациент быстро пошел на поправку.

Пациента уже выписали из стационара. Он продолжает амбулаторное лечение.