РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Отопление подали во все больницы, детские сады и школы подмосковного Подольска, также тепло появилось в 70% жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории Подольска начался отопительный сезон. Ранее все котельные были подготовлены к прохождению зимнего отопительного периода 2020-2021 годов.

«Процесс подачи тепла занимает семь суток и проходит планомерно. Пусковой период продлится до 30 сентября. На сегодняшний день тепло подано в 100% объектов социальной сферы и в 70% жилых домов. Не все еще руководители социальных объектов направили заявки ресурсоснабжающим организациям, к примеру, есть учреждения культуры, где не проводятся занятия. Что касается объектов здравоохранения, детских садов и школ – отопление подано», – говорится в сообщении.

Подготовку к отопительному сезону начали еще в весеннее время. Более 20 ресурсоснабжающих организаций проводили подготовительные и профилактические мероприятия.

По всем возникшим вопросам, касающимся отопления, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. В администрации Подольска работает телефон горячей линии для обращений граждан по вопросам пуска тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 8(916)565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00); 8(496)755-57-98 (Единая диспетчерская служба, круглосуточно).