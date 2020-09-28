РИАМО - 28 сен. С 28 сентября по 3 октября в Дмитрове будут проходить матчи Всероссийского финала первенства Студенческой хоккейной лиги сезона 2019/2020, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Хоккеисты будут играть на арене «Спорткомплекс Дмитров». За звание чемпионов будут бороться спортсмены из 16 команд, представляющих восемь регионов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Ульяновск, Смоленск и Новомосковск.

«За право выйти на лед в Московской области и посоревноваться с достойнейшими в этом сезоне сражались свыше 100 команд, и большинство коллективов участвуют во Всероссийском финале впервые. Однако, можно утверждать, не загадывая, что участников и зрителей ожидает зрелищная и ожесточенная борьба, а победит сильнейший», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В первые три дня состоится групповой этап, по итогам которого в раунд плей-офф пробьются по две сильнейшие команды в каждой из четырех групп.