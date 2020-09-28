РИАМО - 28 сен. Около месяца назад москвичей попросили внести свои предложения насчет улучшения услуг каршеринга, к сегодняшнему дню жители столицы уже предложили свои варианты поощрения, их будут рассматривать, сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Среди предложений москвичей оказались скидка или начисление бонусов на «Тройку» тем, кто отказался в их пользу от личного автомобиля. Тем же, кто сдал авто на утилизацию, предложили давать скидку на пять лет. Кроме того, автомобили москвичей предложили выкупать частично за «живые деньги» и частично за спецсчет, с которого можно оплачивать каршеринг.

«Я просмотрел все ваши предложения по мотивации пользования общественного транспорта и могу сказать, что многие действительно оказались очень интересными. <...> Сразу отмечу, что ни одно из них пока не находится в реализации, все эти обращения мы обсудим с Мостранспроектом, ЦОДД и другими коллегами из наших подведомственных структур», — написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Он отметил, что многие из представленных идей следует обсудить с представителями власти на других уровнях.

«Например, понижение не штрафуемого порога скорости до 10 километров в час, а лучше до 5 километров в час на улицах с двумя полосами и скоростным лимитом в 50 километров в час. Пока же можно просто почитать и составить свое мнение», — добавил Ликсутов.

Москвичи также предложили заменить автомобили велосипедами.

«Тем, кто отказался от автомобиля, можно давать абонемент на городской велопрокат/субсидию на покупку велосипеда/субсидию на ежегодное техническое обслуживание велосипеда, а первым участникам такой программы устанавливать дома велопарковку, как у станции метро «Филатов Луг», что дополнительно простимулирует соседей тоже отказаться от авто», — добавил глава Дептранса.