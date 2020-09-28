РИАМО – 28 сен. В рамках акции «Безопасность детства» в московском метро покажут социальные ролики о защите детей в транспорте, на улице и дома, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проект организован совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и правительством Москвы.

«Очень часто невнимательность родителей или отсутствие знаний у детей, как себя правильно вести, приводят к несчастным случаям», – отмечается в материале.

Видео будут рассказывать детям о том, как не растеряться в любой ситуации, а взрослым – как не допустить опасных моментов.