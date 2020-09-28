РИАМО - 28 сен. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, 25 сентября 2020 года молодой мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Голубинской в городе Москве, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой жительницы столицы», – уточняется в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.