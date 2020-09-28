РИАМО - 28 сен. Для контроля качества питания детей в школах создан специальный чек-лист и открыта горячая линия, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Московской области.

В новом учебном году российские школы в обязательном порядке стали предоставлять услуги бесплатного горячего питания для детей с первого по четвертый классы. При этом родителям предоставляется возможность контролировать качество школьного питания.

«Для этого Роспотребнадзор разработал специальный чек-лист. Он охватывает все возможные факты нарушений, которые могут быть зафиксированы при работе школьной столовой», — говорится в сообщении.

Несоответствие меню нормам питания детей разных возрастов, плохая организация санитарной безопасности, отсутствие контроля за качеством блюд — все это серьезные нарушения.

«Если вы, отвечая на вопросы чек-листа, обнаружили, что условия организации питания ваших детей не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, — это повод обратиться на горячую линию и получить рекомендации специалистов о том, как действовать в вашей ситуации», — отмечается в материале.

Телефон горячей линии: 8 (800) 555 49 43, звонок бесплатный.