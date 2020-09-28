РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Теплоснабжение многоквартирных домов подмосковного Красногорска начнут не позднее 3 октября, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь p_v_v_p_g_s поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Эльмиры Хаймурзиной, почему не дали тепло в понедельник.

«В соответствии с постановлением главы горокруга Красногорск подача тепла в МКД будет осуществляться при наступлении в течение 5 дней среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов, но не позднее 3 октября 2020 года», - сказал представитель администрации округа.