РИАМО - 28 сен. К врачам из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде обратился мужчина, который думал, что у него в паху образовалась грыжа, но УЗИ показало объемное образование в брюшной полости и забрюшинном пространстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Московской области.

«Очень своевременно наш пациент обратился за медицинской помощью, поскольку функции внутренних органов еще не были нарушены. Они были чрезвычайно ущемлены растущими опухолями, и в дальнейшем, безусловно, возникли бы серьезные осложнения в их работе. А так нам удалось избежать экстренной ситуации», - отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Михаил Васильченко.

Пациент обратился за помощью планово, поэтому у врачей была возможность подготовиться к операции. Они провели срединную лапаротомию, ревизию органов брюшной полости. Первой успешно удалили плотную капсулированную опухоль размером с ананас, которая локализовалась в малом тазу. Открывшееся «окно» позволило двигаться дальше.

Удаление четвертой части опухоли осложнялось с тем, что новообразование находилось близко к мочеточникам. Но хирурги блестяще справились и с этой задачей. Таким образом, в ходе операции были удалены 4 опухоли общим весом около 4 килограммов. Удалось сохранить все внутренние органы.

Как только состояние пациента было стабилизировано, его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Спустя 5 дней после операции он уже мог вставать и ходить. Сейчас мужчина уже выписан из больницы домой.