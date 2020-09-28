РИАМО - 28 сен. Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости выявили на территории ВДНХ незаконно возведенное сезонное кафе площадью около 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Летняя веранда при стационарном кафе была возведена на особо охраняемой природной территории ВДНХ в парке «Останкино», который является частью исторического и культурного наследия города. Пристройка не была включена в схему размещения, утвержденную комитетом по туризму города Москвы, что является административным нарушением», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Сотрудники ведомства вынесли постановление о сносе кафе. Собственник добровольно демонтировал постройку.