РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 сен. В Балашихе против гриппа привили почти 80 тысяч человек, прививку можно сделать в медорганизациях и мобильных пунктах, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Балашихе продолжается вакцинация от гриппа: на сегодняшний день привито 79 463 человека: из них 52 443 – взрослые, 27 020 – дети. Вакцинироваться можно бесплатно в поликлиниках городского округа или передвижных пунктах. С расписанием мобильных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Балашихинской областной больницы», – говорится в сообщении.

Расписание выездных бригад на ближайшие дни: 28-30 сентября с 15:00 до 21:00 – железнодорожная станция Заря; 1-2 октября с 15:00 до 21:00 – железнодорожная станция Балашиха; 3 октября с 9:00 до 15:00 – у МФЦ в микрорайоне Железнодорожный.

Особой подготовки к вакцинации от гриппа не требуется. Нельзя делать прививку во время болезни. При посещении медучреждения с собой необходимо взять паспорт и медицинский полис.